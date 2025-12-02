Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Abdullah Avcı'dan Rizespor iddialarına yanıt

Abdullah Avcı'dan Rizespor iddialarına yanıt

13:452/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile adı anılan teknik direktör Abdullah Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı Çaykur Rizespor ile anılıyordu.


62 yaşındaki teknik adam, Rizespor ile herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı ve Karadeniz ekibine başarılar diledi.


Avcı, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Ç.Rizespor’a başarılar dilerim."




#Abdullah Avcı
#Trendyol Süper Lig
#Çaykur Rizespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gökhan Gönül kimdir?