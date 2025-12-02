Abdullah Avcı'dan Rizespor iddialarına yanıt

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı Çaykur Rizespor ile anılıyordu.

62 yaşındaki teknik adam, Rizespor ile herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı ve Karadeniz ekibine başarılar diledi.

Avcı, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Ç.Rizespor’a başarılar dilerim."