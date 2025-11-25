Şikeyi itiraf etti: 20 bin dolar verdiği futbolcuyu açıkladı

Süreç 20 Aralık 2023’te başladı. Adana’da iddaa bayii işletmecisi Ümit Kaya, Semirli’yi WhatsApp üzerinden arayarak Ümraniyespor-Giresunspor maçı için bir şike organizasyonundan söz etti. İstanbul’daki buluşmada gruba, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı da dahil oldu ve Giresunspor oyuncularıyla para karşılığı anlaşma sağlanabileceğini söyledi.





Şike parası olarak 20 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) belirlendi. Semirli, kendi payına düşen tutarı Kaya’nın yönlendirdiği hesaba EFT ile gönderdi.