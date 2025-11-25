Şikeyi itiraf etti: 20 bin dolar verdiği futbolcuyu açıkladı

İş insanı Cüneyt Semirli, 24 Aralık 2023’te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçında şike yapıldığını öne sürerek savcılığa başvurdu. Semirli, Giresunsporlu Faruk Can Genç’e 20 bin dolar verildiğini iddia etti.
24 Aralık 2023’te 1. Lig'de oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçına ilişkin şok bir iddia gündeme geldi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; iş insanı Cüneyt Semirli, avukatı Emre Sirac Pamuk üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Giresunspor’un savunma oyuncusu Faruk Can Genç’e 20 bin dolar şike parası verildiğini öne sürdü. Semirli, hem teklifi kabul ettiğini hem de maça yüksek bahis oynadığını belirterek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.
Süreç 20 Aralık 2023’te başladı. Adana’da iddaa bayii işletmecisi Ümit Kaya, Semirli’yi WhatsApp üzerinden arayarak Ümraniyespor-Giresunspor maçı için bir şike organizasyonundan söz etti. İstanbul’daki buluşmada gruba, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı da dahil oldu ve Giresunspor oyuncularıyla para karşılığı anlaşma sağlanabileceğini söyledi.
Şike parası olarak 20 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) belirlendi. Semirli, kendi payına düşen tutarı Kaya’nın yönlendirdiği hesaba EFT ile gönderdi.
23 Aralık’ta İstanbul'da (Palladium AVM) buluşan taraflar, ardından Giresunspor’un kamp yaptığı (Ramada by Wyndham Ümraniye) oteline geçti. Burada kiralanan odaya kısa süre sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç geldi. Koray Şanlı görüntülü aramayla görüşmeye katılırken, 20 bin dolar nakit para Faruk Can Genç’e elden teslim edildi.
Semirli, 24 Aralık’taki maçtan önce Ümit Kaya’nın yönlendirmesiyle yurt dışı bahis sitelerinde yüksek meblağlarda bahis oynadı. Aynı karşılaşma için Kaya’nın iddaa bayii üzerinden de yüklü yatırımlar yapıldığı ifade edildi.
Karşılaşma Ümraniyespor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
TFF, 13 Kasım’da açıkladığı kararlarla bahis oynayan 102 futbolcuya ceza verirken, şu anda Vanspor forması giyen Faruk Can Genç de listede yer almış ve 3 ay hak mahrumiyeti almıştı.