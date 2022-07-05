Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Avcı, yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda transferde bir sağ stoperi kadroya katma düşüncemiz var. Daha sonra ilerleyen günlerdeki duruma göre karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, basın mensuplarının '30 Temmuz'da İstanbul'da Süper Kupa karşılaşması oynayacaksınız. İlk hafta da İstanbulspor deplasmanı var. Takım İstanbul'da kalabilir mi?' şeklindeki sözü üzerine, esprili şekilde, "Kupayı alıp şehre dönmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.