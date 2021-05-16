Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması: "İkisini de istedim" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon transfer çalışmaları hakkında konuştu. Efecan Karaca ve Edin Visca'yı istediğini belirten Avcı, şu an iki oyuncuyla ilgili bir görüşme olmadığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı santrfor bölgesi ve Sörloth için de dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2021, 15:30 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2021, 16:01 Yeni Şafak