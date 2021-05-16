Spor Abdullah Avcıdan transfer açıklaması "İkisini de istedim"
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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması: "İkisini de istedim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon transfer çalışmaları hakkında konuştu. Efecan Karaca ve Edin Visca'yı istediğini belirten Avcı, şu an iki oyuncuyla ilgili bir görüşme olmadığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı santrfor bölgesi ve Sörloth için de dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan transfer açıklaması: İkisini de istedim
Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı'nın gelişiyle önemli bir yükselişe imza attı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Abdulkadir Parmak yaptığı hatayı biliyor"

  • "Abdulkadir Parmak ile geldiğim günden bu yana burada çalıştım. Abdulkadir Parmak yaptığı hatayı biliyor. 'Sen de düşün biz de düşünelim. Yapılanmanın içinde konuşuruz. Karşılıklı karar veririz. Ne yapacağımızı konuşuruz, birlikte karar veririz' dedik."

Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi
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Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi

"Hüseyin bizimle devam edecek"
  • "Hüseyin Türkmen de burada değerli oyuncularından bir tanesidir. Bu topraklardan yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Hüseyin Türkmen, buranın değerli bir oyuncusu. Bizimle devam edecek."

"Kamil Ahmet ve Hosseini beklemede"


  • "Trabzonspor, her atışını nokta atışı yapmak zorunda. Kiralık oyuncular ile ilgili yakında açıklama yapacağız. Burası Trabzonspor, herkes burada olmak istiyor. Kamil Ahmet de Majid Hosseini de bekleme sürecindeki isimler. Tercih kullanabilirler ki saygı duyarım."

"Pereira konusu kapanmıştır"

  • "Joao Pereira buraya hizmet etmiştir. Bazen değişimler sancılı olur. Pereira konusu kapanmıştır. Bütün maddi imkanlarını da alarak gitmiştir. Allah yolunu açık etsin. Sağ beke bir transferimiz daha olacak."

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"Kenar ve bek oyuncusu alıyoruz"
  • "Başkan, yönetimimiz, izleme komitesi ve biz çok detaylı araştırma yapıyoruz. Yanlış transfer olarak bakılmaması lazım, organizasyon olarak bakmak lazım. Oyuncu konusunda hata yapmayız ama önemli olan organizasyonun içinde uyum sağlamak. Başkanın dedikleri doğrudur. Bunun sayısını artırmak istiyoruz. Ön tarafta rekabet artırmak lazım. Bir kenar oyuncusu, bir bek alıyoruz zaten. Oyuncuların yaşı konuşulabilir ama genç bir takımız ve 28 bandı rekabet için gerekiyor."

Transfer söylentileri

  • "Bazı ismi çıkanlar doğru oyuncular ama bazı ismi çıkanları tanımıyorum, bilmiyorum."

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"İki yönlü oynamak gerekiyor"
  • "Trabzonspor hücum oynar. Hücum oynarken savunma güvenliğinin nasıl alındığına ilişkin örnekleri de yakında göstereceğiz. Şampiyon olacaksan oyununu iki yönünü hatta bir yönünü hücum yönünü daha iyi oynaman gerekiyor."
"Keşke Sörloth olsa"

  • "Nagelsmann, Bayern Münih'e gitti. Türkiye'de olsa kupası yok, Bayern alıyor diye eleştirilirdi. Senin oyun planlarına, organizasyonlarına bakarak transfer ediyorlar. Türkiye'de oyun planı, organizasyon, vizyon, bonservis olacak şeyler değil. Almanya'da alınan kararlar çok güzel. Ben devre arasında başkanla sohbet ederken Sörloth oynamıyordu o zaman ve 'Söyle, gelsin takımına yardımcı olsun' demiştim. Herkes tarafından seviliyor. Keşke olsa."
"Santrfor istiyorum"

  • "Bir tane santrfor ile ilgili düşüncem vardı. Onunla ilgili devam ediyor düşüncem. Öncelikle o olursa diye bütün düşüncem; yabancı."
"Efecan ve Visca'yı istedim"
  • "İstediğim oyunculardan biri Efecan, diğeri de Visca'ydı. Efecan ile ilgili devre arası bir girişimimiz oldu. Visca benim eski öğrencim, Türkiye'ye ben getirmiştim. Bu iki oyuncuyla ilgili de şu anda bir görüşme yok."

Abdullah Avcı Visca'ya kenardan moral veriyor.
Abdullah Avcı Visca'ya kenardan moral veriyor.

"Kaleci alacağız"

  • "Kaleci transferi yapacağız. Erce iyi kaleci ama yapacağız. Matematiksel olarak 2-3 hafta önce garantiledik, Ahmetcan ve Farukcan potansiyel bunlarla ilgili düşüncemiz var."

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