Trendyol Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçlarla klasmanda 16 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.





Antrenman öncesinde oyuncuları ile bir toplantı yapan ve Fenerbahçe maçındaki oyun formasyonu ile ilgili bilgi veren teknik direktör Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunmasının gelişmesi üzerinde dururken Kadıköy'den en azından bir puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.





Deneyimli teknik adamın maç gününe kadar oyun formasyonunun oluşturulmasına çalışacağı ve buna bağlı olarak formasyona uygun bir kadro ile sahaya çıkaracağı öğrenildi.





Savunma uyarısı

Göreve geldiği döneme kadar ligde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'un oyun ve sonuç istikrarsızlığını gidermeye çalışan teknik direktör Abdullah Avcı, önce kaybetmemek, sonrasında da kazanma alışkanlığı edinen bir ekip oluşturmanın çabasını gösteriyor.





Bu konuda çok çalışmaları gerektiğine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Öncelikli olarak kırılgan yapımızı gidermeye çalışıyoruz. Bunun için de takım savunması ve formasyona bağlı organizasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da teslimiyetçilik olmaz. Bu anlayışla sahaya çıkacağız ve hafta sonu neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz" dedi.



















