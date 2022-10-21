Abdullah Avcı: Sahanın içine hakim olacağız

Süper Lig’deki son maçında Beşiktaş deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor’un ligin zirvesinde yer alan Adana Demirspor ile arasında 3 puan fark bulunuyor.

Son dönemde yaptığı açıklamalarda özellikle kasım ayını işaret eden bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar olan süreci kayıpsız şekilde geçmenin planlarını yapıyor.

Bordo-mavililer bu süreçte Süper Lig’de sahasında Sivasspor ve Konyaspor, deplasmanda ise Ankaragücü, UEFA Avrupa Ligi’nde de deplasmanda Kızılyıldız ve evinde Ferencvaros ile karşılaşacak.

Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının motivasyonunu üst seviyede tutmak için onlarla sürekli konuştuğu kaydedildi.

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"Arkadaşınız için hareket edin"

Takımı mental olarak üst seviyede tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, yine yoğun bir maç trafiğine başlayacaklarının altını çizdiği belirtildi.

İlk 11’de sahaya çıkan ya da oyuna sonradan giren herkesin kendisini hazır tutmasını ve her an çıkıp oynayacakmış gibi düşünmesini isteyen deneyimli teknik adamın, son yaptığı toplantıda, “Cumartesi günü (yarın) Süper Lig’de Sivasspor ile yapacağımız maçla yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Sizlerden istediğim arkadaşınız için hareket etmeniz. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi asla bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız” dediği kaydedildi.

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