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Abdullah Avcı'nın Visca'ya etkisi

Trabzonspor’un, Medipol Başakşehir’den devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca, bir sezonda iki farklı performans ortaya koydu. Abdullah Avcı ile bordo-mavili takımda yeniden buluşan Bosnalı oyuncu 5 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkışa imza attı.

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Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcının Viscaya etkisi
Edin Visca bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maçta 4 gol attı

Süper Lig’de, en yakın takipçisi Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 60’a çıkartan Trabzonspor, önemli bir avantajı eline geçirerek büyük bir moral buldu. Bordo-mavililerde son haftalarda skora en önemli katkıyı ise takımın yeni transferi Edin Visca yaptı. Bosnalı oyuncu, Karadeniz ekibinde forma giydiği 5 maçta 4 gole imza atarak alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında birer gole atan oyuncu İ.H. Konyaspor maçında ise galibiyeti getiren gollere imza attı.

İki farklı Edin Visca

Başakşehir’de 10 yıllık dönemin ardından bu sezonun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Visca, sezonun ilk yarısını geçirdiği İstanbul ekibinde forma giydiği 18 maçta 4 gol atıp 8’de asist yapmıştı. Yıldız oyuncu bordo-mavili forma altında ise 5 maçta 4 gole imza atarak en iyi takım başlangıcına imza attı.

Avcı ile Edin Visca daha başka

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, 2011-2012 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a Edin Visca’yı transfer etmişti. Uzun yıllar Bosnalı oyuncuyla çalışan Avcı, Beşiktaş’ın başına geçmesiyle bu birliktelik son bulmuştu. Başakşehir’de, Avcı yönetiminde 208 maça çıkan oyuncu 62 gole imza atarken, 64 de asist yapmıştı. 2021-2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer edilen Edin Visca, 2.5 sezon sonra yeniden eski hocasıyla buluşarak 5 maçta 4 gole imza atarak şampiyonluk yolunda Karadeniz ekibine önemli katkı sağladı.

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