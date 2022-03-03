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Abdullah Doğan: "Ukrayna'da insanlar aç kalabilir"

Transferini tamamlamak için Ukrayna'ya giden gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan, burada mahsur kalmıştı. Savaştan kaçmayı başaran Doğan Almanya'nın Hamburg kentine ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
Abdullah Doğan: Ukraynada insanlar aç kalabilir
Abdullah Doğan

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitmişti. 25 yaşındaki Doğan, Ukrayna'daki savaştan kaçmayı başardı. Romanya sınırını geçen Doğan, Almanya’nın Hamburg kentine ulaştı.

Transfer işlemlerini tamamlamak için Ukrayna'nın Kharkov kentine giden Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, salı günü Almanya’nın Hamburg kentine ulaşmayı başardı. Alman Bild Gazetesi’ne konuşan Doğan, sonunda ailesine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Söyleyecek söz bulamadığını ve durumun çok üzücü olduğunu vurgulayan Doğan, savaş durumundaki Ukrayna’da insanların yiyecek bir şeyleri olmadığı için yardım toplayacağını, oradaki çocukların ve ailelerin her şeyden önemli olduğunu söyledi.

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