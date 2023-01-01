Aboubakar Beşiktaş'ta

Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar'ın, gelir gelmez sağlık kontrolünden geçirilerek, takımın Kayserispor kafilesine dahil edilmesi planlanıyor Başarılı santrfor, Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto'dan kiralanan Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 38 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, söz konusu dönemde Beşiktaş'ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay f sahibi olmuştu.