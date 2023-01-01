Aboubakar Beşiktaş'ta

|
Vincent Aboubakar
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar'da buldu. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncu gece yarısında İstanbul'a geldi.
Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar'ın, gelir gelmez sağlık kontrolünden geçirilerek, takımın Kayserispor kafilesine dahil edilmesi planlanıyor Başarılı santrfor, Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto'dan kiralanan Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 38 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, söz konusu dönemde Beşiktaş'ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay f sahibi olmuştu.
Aboubakar ile Beşiktaş'ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. Kamerunlu golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.
Aboubakar, 2020-21 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, siyah beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği maçta takımının ilk 2 golünü atmıştı.