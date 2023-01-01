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Spor

Aboubakar Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Bugün sağlık kontrolüne girmesi beklenen golcünün, yarın deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Beşiktaş'ın yeniden takıma kattığı Vincent Aboubakar, daha önce siyah-beyazlı forma ile iki kez şampiyonluk yaşadı. Teknik ekibin de kadroda görmeyi çok istediği Kamerunlu golcü, Beşiktaşlı taraftarlar için adeta şampiyonluğun anahtarı durumunda.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
9:47 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar'da buldu. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncu gece yarısında İstanbul'a geldi.


Kayseri kafilesinde olacak

Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar'ın, gelir gelmez sağlık kontrolünden geçirilerek, takımın Kayserispor kafilesine dahil edilmesi planlanıyor Başarılı santrfor, Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto'dan kiralanan Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 38 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, söz konusu dönemde Beşiktaş'ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay f sahibi olmuştu.


67 maçta 35 gol

Aboubakar ile Beşiktaş'ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. Kamerunlu golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.


Aboubakar, 2020-21 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, siyah beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği maçta takımının ilk 2 golünü atmıştı.







#Beşiktaş
#Aboubakar
#Süper Lig
37 dakika önce
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Aboubakar Beşiktaş'ta
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