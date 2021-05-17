Aboubakar: "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruya, "Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" cevabını verdi.

Haber Merkezi 17 Mayıs 2021, 13:43 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2021, 14:19 Diğer