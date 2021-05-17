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Aboubakar: "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruya, "Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Aboubakar: Beşiktaşta kalmak istiyorum
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 26 maçta 15 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, kazanılan şampiyonluğu değerlendirdi ve siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 29 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Buraya döndüm ve oynamaya başladım"


  • "Beni buraya bir kez daha getirdiği için Beşiktaş'a, başkana ve iyi bir menajerim var, ona teşekkür etmek istiyorum. Sakatlıklarımdan dolayı Porto'da zor zamanlar geçiriyordum. Yeniden buraya döndüm ve oynamaya başladım."

"Hedefsiz yaşanmaz"

  • "Hayat felsefemde, devamlı önüme hedefler koyarım. Bence hedefsiz yaşanmaz. Kulüp olarak bir hedefimiz vardı. Futbolcu, kendi içinde bireysel bir sporcu. Biz bireysel olarak, bütün futbolcular kendi üstümüze düşeni yaptık ve bunu grup sporuna dönüştürerek başarılı olduk."

"Şampiyonluğu hak ettik"

  • "Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odaya, dua etmeye gittim. Buraya ilk geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. 'Biz şampiyon olmadan bu lig bitmeyecek' inancındaydım. Biz bu şampiyonluğu hak ettik."

"Yeni Malatyaspor maçındaki asistim, golden daha değerliydi"

  • "Deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazandık golü Atiba attı, Asisti ben yaptım. Rakiplerle arayı açmıştık. Benim için golden daha değerliydi."

"Ben futbolcuyum"

  • "Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum."

"Sakatlığımı daha az hissediyorum"

  • "Finalde oynamayacağım. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim."

"Kulübün menajerimle konuşması lazım"

  • "Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Kontratımda 30 maç oynama zorunluluğu maddesi olduğunu sonradan öğrendim."

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