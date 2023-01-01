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Spor

Aboubakar döndü

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi ve Trabzonspor maçı için yapılan son antrenmanda yer aldı.

12:19 . 16/09/2023 Cumartesi
DHA
Aboubakar bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol atıp 2 asist kaydetti.

Aboubakar bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol atıp 2 asist kaydetti.

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi.


Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden Aboubakar'ın İstanbul'a kısa sürede dönüp dönemeyeceği ve Trabzonspor maçında yer alıp alamayacağı merak ediliyordu.


Kulüpten yapılan açıklamada Kamerunlu oyuncunun İstanbul’a geldiği ve Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldığı bildirildi.


Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzon deplasmanı kafilesine Kamerunlu golcüyü alması bekleniyor.





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Trabzonspor
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