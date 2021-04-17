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Aboubakar geri döndü

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Golcü oyuncu Aboubakar, uzun bir aradan sonra takımla ilk idmanına çıktı.

Haber Merkezi İHA
Aboubakar geri döndü
Aboubakar toplu çalışmalarda da yer aldı.

Ankaragücü karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, hafta içinde karşı karşıya geleceği Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Ankaragücü karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup ise idmana katılmadı.

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