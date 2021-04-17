Aboubakar geri döndü

Ankaragücü karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, hafta içinde karşı karşıya geleceği Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Ankaragücü karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup ise idmana katılmadı.
Futbol takımımız, Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 🦅 pic.twitter.com/2Qpe98WgFP
Futbol takımımız, Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 🦅 pic.twitter.com/2Qpe98WgFP— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 17, 2021