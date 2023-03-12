Aboubakar: Hepimiz çalışıyoruz

Maçın kahramanlarından Vincent Aboubakar, "Eleştiri çok normal. İyi oynasan da kötü oynasan da eleştiri olacak. Futbolun doğası. Ancak eleştirileri her zaman çalışarak olumluya çevirmek lazım. Ben de bunun için çalışıyorum. Beşiktaş için hepimiz çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.