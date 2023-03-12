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Spor

Aboubakar: Hepimiz çalışıyoruz

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Vincent Aboubakar, "İyi oynasan da kötü oynasan da eleştiri olacak. Futbolun doğası. Ancak eleştirileri her zaman çalışarak olumluya çevirmek lazım." dedi.

22:04 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aboubakar üst üste iki maçta gol attı

Aboubakar üst üste iki maçta gol attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 yendi. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar 1 gol, 1 asistle oynadı.

Puanını 46 yapan Beşiktaş, bu haftayı bay geçen Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

''Hepimiz çalışıyoruz''

Maçın kahramanlarından Vincent Aboubakar, "Eleştiri çok normal. İyi oynasan da kötü oynasan da eleştiri olacak. Futbolun doğası. Ancak eleştirileri her zaman çalışarak olumluya çevirmek lazım. Ben de bunun için çalışıyorum. Beşiktaş için hepimiz çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Muazzam bir takım ruhu gösterdik bugün" Kamerunlu golcü, "Herkes kazanmak için elinden geleni gösterdi. Bu yüzden ben takımı tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde devam etmek için zaten herkes elinden geleni yapacak." dedi.




#Vincent Aboubakar
#Beşiktaş
#Başakşehir
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Aboubakar: Hepimiz çalışıyoruz
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