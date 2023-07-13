Aboubakar: O benim babam gibi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar, yeni sezonda umutlu olduğunu belirterek, Teknik direktör Şenol Güneş'ten için "O benim babam gibi" dedi.





Kamerunlu golcü, 2021'deki ayrılışı süreci hakında "Ağır bir sakatlığım ve kontratımın devam etme durumu vardı. Arabistan'dan aldığımın teklifin benzeri yapılmadı. Ben de oraya gittim. Geçmişte kaldı" diye konuştu.





Sakatlığı bulunan Cenk Tosun hakkında konuşan Aboubakar "Cenk Tosun umarım en iyi şekilde aramıza döner. Birlikte daha çok gol atacağız. Tek hedefim yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak, kupalar kazanmak" dedi.



















