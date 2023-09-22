Aboubakar takımdan ayrı çalıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladı.