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Spor

Aboubakar takımdan ayrı çalıştı

Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

17:07 . 22/09/2023 Cuma
AA
Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde çalıştı.

Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vincent Aboubakar takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladı.


Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Kayserispor
1 saat önce
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