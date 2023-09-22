Aboubakar takımdan ayrı çalıştı

Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vincent Aboubakar takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.