Aboubakar varsa sorun yok

Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile açan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlar ile saf dışı bırakıp, bir üst turda Neftçi Bakü ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi ile oynanan ilk müsabakada da rakibini deplasmanda 3-1’lik skorla geçen Beşiktaş’ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, performansıyla dikkat çekti.