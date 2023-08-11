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Spor

Aboubakar varsa sorun yok

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

11:07 . 11/08/2023 Cuma
IHA
Aboubakar'ın gol vuruşu ve sevinci.

Aboubakar'ın gol vuruşu ve sevinci.

Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile açan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlar ile saf dışı bırakıp, bir üst turda Neftçi Bakü ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi ile oynanan ilk müsabakada da rakibini deplasmanda 3-1’lik skorla geçen Beşiktaş’ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, performansıyla dikkat çekti.


Neftçi Bakü mücadelesine 11’de başlayan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşmanın 14. dakikasında siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Aboubakar, maçın 77. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy’a bıraktı.


Kamerunlu santrfor, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 3 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.








#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Neftçi Bakü
22 dakika önce
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