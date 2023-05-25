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Spor

Aboubakar'a Güneş ışığı

Beşiktaş'ın devre arasında 3. kez kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü, teknik direktör Şenol Güneş ile yeniden doğdu. Sezonun ilk yarısında Suudi Arabistan Ligi'nde 4 gol atabilen Aboubakar, ikinci yarıda siyah-beyazlı forma ile 12 gole ulaştı.

10:16 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aboubakar, Şenol Güneş'in gelişiyle performansını artırdı.

Aboubakar, Şenol Güneş'in gelişiyle performansını artırdı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımı sırtlıyor.


Suudi Arabistan liginde Al Nassr'da 4 gol atabilen ve Beşiktaş'a geldiği dönemde ilk 4 maçta sessiz kalan Kamerunlu oyuncu, ardından neredeyse hiçbir rakibini boş geçmedi. Daha önce Beşiktaş forması ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 12 gole ulaştı. Bu rakiplerin içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor.


Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le adeta yeniden doğan Aboubakar'ın sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona eriyor.


Kamerun'un 1 numarası

Aboubakar, Fransız basınına kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcu, "Kalecilikle başladım. Sonra stoper olarak görev yaptım. Daha sonra savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynamaya başladım. Daha sonra da 10 numarada forma giydim. Avrupa'ya geldiğimde ise beni forvet hattına geçirdiler. Gerçek pozisyonum 10 numara" dedi.


Fransız basını ise başarılı golcü için, "Bugün Kamerun'un bir numaralı oyuncusu. Eto'o veya Roger Milla'dan çok daha az tanınsa da Aboubakar Avrupa'da harika bir kariyer yaptı" denildi.





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Şenol Güneş
39 dakika önce
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