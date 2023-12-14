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Spor

Aboubakar'ı saçları yaktı

Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasının perde arasında saç ektirme işleminin olduğu bildirildi.

11:46 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:57 - 14/12/2023 Perşembe
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Aboubakar'ın saçlarının önceki ve sonraki hali.
Aboubakar'ın saçlarının önceki ve sonraki hali.

Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre yıldız futbolcu, saç ektirdiği için 'sakatım' dedi ve maçlara çıkmadı.


Geçen ay milli arada ülkesi Kamerun’a giden Vincent Aboubakar, sonrasında eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris’e gitmişti. Fanatik'in aktardığı habere göre oyuncu, ailesiyle ilgili sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris’e gitti.


İstanbul’a dönüşte 3 hafta toplara kafa vurmaması istenen yıldız futbolcunun bu kez de sakat olduğunu iddia ederek maçlara çıkmadığı ve bireysel idman yaptığı kaydedildi.





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Paris
21 dakika önce
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