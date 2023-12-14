Aboubakar'ı saçları yaktı

Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre yıldız futbolcu, saç ektirdiği için 'sakatım' dedi ve maçlara çıkmadı.





Geçen ay milli arada ülkesi Kamerun’a giden Vincent Aboubakar, sonrasında eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris’e gitmişti. Fanatik'in aktardığı habere göre oyuncu, ailesiyle ilgili sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris’e gitti.





İstanbul’a dönüşte 3 hafta toplara kafa vurmaması istenen yıldız futbolcunun bu kez de sakat olduğunu iddia ederek maçlara çıkmadığı ve bireysel idman yaptığı kaydedildi.















