Abramovich Chelsea'yi satıyor

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Vladimir Putin'in müttefiki olarak görüldükten sonra görevi bırakması için Birleşik Krallık'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya. Rus iş insanı artan baskının ortasında bu hafta kulübün satışı için teklifler alacak. İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Abramovich, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapmak için Belarus'a gitmişti. Rus milyarder 2003'te satıl aldığı İngiliz kulübünün satışı için gelecek tekliflere hazırlanıyor. The Telegraph'ın haberine göre, üç yatırımcı Londra kulübünü satın almakla yakından ilgileniyor. Chelsea daha önce kulübün satılık olmadığını açıklamıştı ancak hükümetin Abramovich üzerindeki baskının giderek arttığı belirtiliyor.

REKLAM

Kensington Sarayı yakınlarında 125 milyon sterlinlik bir malikaneye sahip olan Abramovich'in Ada ülkesindeki mal varlıklarını elden çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor.

ilk teklif

İsviçreli iş insanı Hansjoerg Wyss, Chelsea'yi satın almayı düşündüğünü söyledi. İsviçre gazetesi Blick'e konuşan Wyss, "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm malvarlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramovich'ten Chelsea için bir teklif aldık. Chelsea'nin Abramovich'e 2.4 milyar sterlin borcu varmış. Ancak, Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2.4 milyar sterlini de ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.

"Kontrol etmem gerekiyor"

REKLAM

"Chelsea'yi ortaklarla birlikte satın almayı düşünebilirim. Ama önce genel koşulları kontrol etmem gerekiyor. Yine de şimdiden söyleyebileceğim şey, kesinlikle kendi başıma böyle bir şey yapamayacağım. Chelsea'yi satın alırsan altı veya yedi yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum olabilir."

Forbes'a göre 86 yaşındaki Wyss'in serveti 5,1 milyar dolar.

SPOR Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında dev kulüp sahipsiz kaldı