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Adalet VAR mı, vicdan VAR mı?

Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kötü performanslarıyla ön plana çıkarken, Mete Kalkavan’a isyan eden Antalyaspor, “İyi niyet VAR mıdır, adalet VAR mıdır, en önemlisi ise vicdan VAR mıdır?” açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet VAR mı, vicdan VAR mı?
Atilla Karaoğlan ve Mete Kalkavan

Milli ara dönüşü Süper Lig’deki ilk haftada tartışmanın göbeğine yine hakemler oturdu. 9. hafta Başakşehir-Beşiktaş maçıyla açılırken, mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu performanslarıyla, önceki haftaları aratmadılar.

Tartışmalara neden oldu

Özellikle siyah-beyazlıların itiraz ettiği 2 penaltı pozisyonu vardı. Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Larin’in soldan getirdiği topu Caiçara’nın koluyla kesmesi ve skor 1-1’ken duran topta Okaka’nın Vida’yı yakasından çekerek düşürmesi büyük itirazlara neden oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu pek oralı olmazken, maçı kaybeden taraf Beşiktaş oldu. Karaoğlan’ın uzatma anlarında Beşiktaş lehine verdiği ve otoritelere göre açık penaltıyı VAR monitöründe 2 dakika izlemesi de tartışmalara sebebiyet verdi.

Tartışmaların odağında yer aldı

Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan da oyunculara karşı tavırları, verdiği ve vermediği kartlarla tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle sarı-lacivertliler, Şansalan’ın yönetimine ciddi itirazlarda bulundu.

  • Antalyaspor isyanda
  • Tabi hakem hataları sadece büyük kulüpler özelinde yaşanmıyor. Anadolu ekipleri de bu konudan muzdarip. Bu hafta oynanan Sivasspor- Antalyaspor maçında Mete Kalkavan’ın taç atışında kararsız kalması, ardından farklı yönü göstermesi ile birlikte gol yiyen Akdeniz ekibi yaptığı açıklamada, “Önyargı VAR’mıdır, iyi niyet VAR’mıdır, adalet VAR’mıdır, en önemlisi ise vicdan VAR’mıdır?” ifadelerini öne çıkardı. Maçın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek’ti.
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