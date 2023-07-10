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Spor

Adama Traore İstanbul'da

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü kanat oyuncusu Adama Traore, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki yıldız ismin sürpriz ziyareti Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

10:07 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adama Traore İstanbul'da görüldü.

Adama Traore İstanbul'da görüldü.

Yıldız futbolcu Adama Traore, İstanbul'da görüntülendi. Taksim'de dolaşan Mali asıllı İspanyol futbolcu, kendisini tanıyan futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.


İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun sürpriz ziyareti, transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.


Şampiyonlar Ligi için önemli futbolcularla transfer görüşmeleri yapan Galatasaray'da taraftarlar, Traore'nin İstanbul'a gelişiyle heyecanlandı.


Sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur, dün düzenlendiği basın toplantısında "Biz A grubu oyuncuları hedefliyoruz" açıklamasını yapmıştı.








#Galatasaray
#Adama Traore
#İstanbul
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