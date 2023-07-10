Adama Traore İstanbul'da

Sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur, transfer gündeminde yer alan Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Angelino için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraftara mesaj gönderen Timur, "Kimse transfer konusunda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağız" dedi.