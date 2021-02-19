Spor Adana 33 bin kişilik stadına kavuştu
FUTBOL

Adana 33 bin kişilik stadına kavuştu

TOKİ tarafından inşaatına 2014’te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Stadyumdaki koltuklar Adanaspor ve Adana Demirspor takımlarının renklerinden oluşuyor.
Stadyumdaki koltuklar Adanaspor ve Adana Demirspor takımlarının renklerinden oluşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, bugün törenle hizmete girdi.

Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014’te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı, kapılarını açtı.

Açılış töreninin ardından Yeni Adana Stadı’ndaki ilk maç, TFF 1. Lig’in 22. haftası kapsamında saat 19.00’da Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

Stattaki koltuk renkleri iki takımı simgeliyor

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı’nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor’un “mavi-lacivert”, diğer yarısı da Adanaspor’un “turuncu- beyaz” renklerinden oluşuyor.

Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar dikkati çekiyor. Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği durumda. Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek. Stadın etrafında, 431’i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

  • "Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler. Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik."

Yeni Adana Stadyumu göz kamaştırıyor: İşte özellikleri
FOTOĞRAF 25
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Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor.
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Koltukların yarısı Adana Demirspor'un mavi-lacivert, diğer yarısı da Adanaspor'un turuncu-beyaz renklerinden oluşuyor.
Title
Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor.
Title
Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğuyla hizmet veriyor.
Title
Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.
Title
Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Title
Yeni Adana Stadyumu'ndan görüntüler
Yeni Adana Stadyumu göz kamaştırıyor: İşte özellikleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edildi.
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