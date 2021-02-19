Adana 33 bin kişilik stadına kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, bugün törenle hizmete girdi.

Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014’te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı, kapılarını açtı.

Açılış töreninin ardından Yeni Adana Stadı’ndaki ilk maç, TFF 1. Lig’in 22. haftası kapsamında saat 19.00’da Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

📸Adana yeni stadyumuna, bu akşam 19.00'da oynanacak Adana Demirspor-Altay maçı ile kavuşuyor. pic.twitter.com/nRLTwMZuCb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 19, 2021

Stattaki koltuk renkleri iki takımı simgeliyor

REKLAM

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı’nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor’un “mavi-lacivert”, diğer yarısı da Adanaspor’un “turuncu- beyaz” renklerinden oluşuyor.

Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar dikkati çekiyor. Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği durumda. Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek. Stadın etrafında, 431’i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler. Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik."