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Adana Demirspor Farklı kazandı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23.hafta maçında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karagümrük son 59. dakika on kişi oynadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Farklı kazandı
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23.hafta maçında Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-0'lık skorla kazandı ve üç puanın sahibi oldu.

Adana Demirspor'un golleri 36. ve 67. dakikalarda Britt Assombalonga, 58. ve 90. dakikalarda Yunus Akgün ve 83. dakikada Mario Balotelli'den geldi. Fatih Karagümrük'te Yann Karamoh 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltirken Fatih Karagümrük 30 puanda kaldı.

Son 5 maçta iki takımda istikrarsız

Adana Demirspor oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fatih Karagümrük ise son beş maçında 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Adana Demirspor ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
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