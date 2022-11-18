Belhanda'nın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi.

Belhanda'ya ceza

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, Yukatel Kayserispor'a 343 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 181, Trabzonspor'a 126, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 56'şar, Galatasaray'a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.



