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Spor

Adana Demirspor'da bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Younes Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues'in de sözleşmesi feshedildi.

11:21 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:21 - 30/12/2023 Cumartesi
AA
Kevin Rodrigues - Younes Belhanda
Kevin Rodrigues - Younes Belhanda

Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'e teşekkür edilerek,"Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


29 yaşındaki Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 17 maça çıkmış ve 1 asist kaydetmişti.


Adana ekibinde dün de Younes Belhanda ile yollar ayrılmıştı.





#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Kevin Rodrigues
9 dakika önce
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