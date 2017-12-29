Advocaat Süper Lig'in eski oyuncusunu istiyor

Sparta Rotterdam'ın başına geçen Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, takıma takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Advocaat, geçtiğimiz sezonu Osmanlıspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında Hollandalı çalıştırıcının daha önceleri de Adam Maher'i takımına almak istediği ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Advocaat'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönem Fas asıllı Hollandalı oyuncunun ismi sarı-lacivertli takımla anılmıştı.