AVRUPA LİGLERİ

Advocaat Süper Lig'in eski oyuncusunu istiyor

Sparta Rotterdam'la anlaşan Dick Advocaat'ın, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Adam Maher'i istediği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Advocaat Hollanda Milli Takımı'ndaki görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

Advocaat Hollanda Milli Takımı'ndaki görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Sparta Rotterdam'ın başına geçen Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, takıma takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Advocaat, geçtiğimiz sezonu Osmanlıspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında Hollandalı çalıştırıcının daha önceleri de Adam Maher'i takımına almak istediği ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

  • Advocaat'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönem Fas asıllı Hollandalı oyuncunun ismi sarı-lacivertli takımla anılmıştı.

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