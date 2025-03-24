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Afyon'daki satranç turnuvası sona erdi

Afyon'daki satranç turnuvası sona erdi

12:1824/03/2025, Pazartesi
IHA
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Birbirlerini mat etmek için kıyasıya mücadee ettiler.
Birbirlerini mat etmek için kıyasıya mücadee ettiler.

Afyonkarahisar’da Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen satranç turnuvası Çiğiltepe Spor Salonu’nda tamamlandı.

Afyon düzenlenen satranç turnuvası sona erdi. Müsabakalarda 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategorileri olmak üzere birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu konuyla ilgili açıklamasında, "Satranç, sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji ve disiplin gerektiren bir zihin sporudur. Bu turnuva, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için büyük bir adım. Çanakkale’deki satranç camiasının büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.







#Afyonkarahisar
#Çiğiltepe Spor Salonu
#İsmail Hakkı Kasapoğlu

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