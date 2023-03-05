Ağaoğlu bıraktı taraftar gelmedi

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa ederek genel kurul kararı alınmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkanlığı süresinde kulübe 4 kupa kazandıran Ağaoğlu'nun görevi bırakması üzüntüyle karşılanırken, bordo-mavili taraftarlar dün Akyazı'da oynanan Ümraniyespor maçında tribünleri neredeyse boş bırakarak tepkilerini ortaya koydu.





26 bin 300 kombine biletli ve 41 bin kapasiteli Akyazı Stadı'nda dünkü maçı sadece 12 bin dolayında taraftar izledi. Bu rakam aynı zamanda son üç sezonun en düşük taraftar sayısı olarak kayıtlara geçti.









Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti pic.twitter.com/UUr50EKgvs — SPOR (@yenisafakspor) March 4, 2023





Futbolculardan destek mesajları





Başkan Ağaoğlu'na futbolculardan da destek mesajları gelmeye devam etti. Hüseyin Türkmen, "Bana hem ağabeylik, hem babalık yaptınız. Nikah şahidimdiniz. Kazanılmış 4 kupamız var. Artık Trabzonspor efsanesisiniz" notunu paylaştı.





Yunan oyuncu Bakasetas, "Beni Trabzonspor'a götürmek için her şeyi yaptın. İkinci bir baba gibiydin, ihtiyacım olduğunda bana her zaman yardım etmeye istekliydin. Sen harika bir insansın. Çok teşekkürler başkan" sözleriyle Ağaoğlu'na veda etti. Dorukhan Toköz ise Ağaoğlu'na, "Söz verdik, tuttuk. Seni seviyorum. Hakkını helal et başkanım" ifadeleriyle duygularını dile getirdi





Taraftar grupları unutmadı





Ahmet Ağaoğlu döneminde A takıma çıkan Serkan Asan, "Her şey gönlünüzce olsun başkanım" mesajını paylaştı. Siopis ise, "Her şey için teşekkürler Başkan" ifadesini kullandı. Ağaoğlu ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Yusuf Yazıcı ise, "Her şey için teşekkürler başkanım" mesajını yayınladı.





Taraftar grupları da yayınladıkları mesajlarla Ahmet Ağaoğlu'na kazandırdıkları için teşekkür etti.











