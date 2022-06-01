Ağaoğlu: "Nwakaeme'den cevap bekliyoruz"

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın soruları yanıtladı.
Ağaoğlu'nun Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Ali Koç'a cevap
- "Fenerbahçe Başkanı, şampiyonluktan sonra Trabzonspor'u ve Trabzonluları hedef alan açıklamalar yaptı. Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için algı yaratma olarak değerlendirilecek sözler. Son 20 yıldır aynı siyasi iktidar görev başında. O siyasi süreç Trabzonspor lehine işliyorsa, geçmişte yaşadığımız travmaların da gerçekçi olarak gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız mı hedef gösterilmek istendi?"
"50 saniyelik görüntü Trabzonspor'u dünyaya tanıttı"
- "Şampiyonluğumuz yurt dışında çok büyük yankı buldu. Özellikle kutlama görüntülerinden sonra, birçok yabancı gazeteci kupa töreni için gelmek istedi. 50 saniyelik görüntü, hem Trabzon'u hem de taraftarı dünyaya tanıttı."
"15 verelim bunu alalım diye bir şey yok"
- "Şampiyon olduğunuz zaman her şey çok farklı algılanıyor. 10 milyon Euro verelim şunu alalım, 15 verelim bunu alalım diye bir şey yok. 1.5 milyon Euro maaş üzerinde bir ücret verecek durumda değil Trabzonspor. Diğer kulüplere baktığımızda bizim maaş bütçemizin kat kat üstü kulüpler. Para, başarı getirmiyor. Ben Trabzonspor'u böyle bir hataya asla sokmayacağım."
"Amacımız kadromuzu korumak"
- "Transferde sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız. Daha önce nasıl bir politika izlediysek aynen devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah gruplara kalırız. Yıldız transferler bekliyorlar. Gerçek bununla pek örtüşmüyor. Ekonomik güce sahipseniz sıkıntı yok. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sıkıntıların tekrarlanmasını istemiyorum. "Bizim amacımız kadromuzu korumak. Tabii ki kulübün finansal imkanları dahilinde."
"Nwakaeme'den cevap bekliyoruz"
- "Anthony Nwakaeme'ye kulübün verebileceği en yüksek ücreti teklif ettik. "Ben Trabzonspor'u seviyorum" demişti. Bunu medyaya değil, bize de söyledi. Kendisinden cevap bekliyoruz."
"Hoca ile sözleşme konusunda görüştük"
- "Abdullah Avcı ile sözleşme uzatma konusunda görüşmüştük. Olumsuz bir durum yok. Hocamız da bu konuda sıkıntının olmadığı söyledi. Şu anda birlikte daha önemli konulara odaklandık."
"Stoğumuzdaki formalar bitti"
- "Forma satışında 250 bini yakaladık. Taraftarımız yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Stoğumuzdaki formalar bitti. Yeni formalar sipariş ettik. Yeni formalar bu haftadan itibaren TS Club mağazalarımızdaki yerini alacak."
Yeni transfer çalışmaları
- "Geçtiğimiz sezon Fransa liginden uçak biletini dahi aldığımız bir oyuncu gece yarısı telefon açıp, gelmek istemedi. O yüzden imza atılmadan bir şey diyemiyorum."
Sörloth konusu
- "Sörloth konusu çok net. Herhangi bir takım teklif götürdüğü zaman, Leipzig kulübü bize dönmek zorunda. Aynı parayı verdiğimiz takdirde anlaşma hakkı Trabzonspor'da. Sürekli olarak bu konunun gündeme gelmesi çok anlamsız artık."
"Tek teklif Ahmetcan'a geldi"
- "Trabzonspor futbolcularına gelen tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan için geldi."
"Gazetelerde gördüm ismini"
- "Jerome Boateng ismini gazetelerden gördüm."