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Spor

Ağaoğlu'ndan karne gününde 10 bin öğrenciye hediye forma

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2022-23 eğitim öğretim yılında birinci dönem sonunda 10 bin öğrenciye Trabzonspor forması hediye etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:37 . 20/01/2023 Cuma
DHA
Kampanya, kısa sürede çokça ilgi gördü.

Kampanya, kısa sürede çokça ilgi gördü.

Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu, karne gününde çocuklara forma hediye etti.


#HediyeFormaChallenge kampanyası başlatan Ağaoğlu, tüm taraftarları forma almaya davet etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin Trabzonspor formasını hediye ederek kampanya başlattı.


Başkan Ağaoğlu’nun satın aldığı formalar, Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Okula karnelerini almak üzere giden minikler, başkan Ağaoğlu’nun gönderdiği formaları görünce sevindi. Trabzonspor marşlarının çalındığı karne töreninde öğrenciler, yeni formalarını giyerek horon oynadı. Trabzon’daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları forma satın alarak öğrencilere hediye etmeye davet etti.



#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#Karne
34 dakika önce
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Ağaoğlu'ndan karne gününde 10 bin öğrenciye hediye forma
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