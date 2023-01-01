Ağaoğlu'ndan karne gününde 10 bin öğrenciye hediye forma

#HediyeFormaChallenge kampanyası başlatan Ağaoğlu, tüm taraftarları forma almaya davet etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin Trabzonspor formasını hediye ederek kampanya başlattı.