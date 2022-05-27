Spor Ahmet Ağaoğlu açıkladı "Nwakaemeye en fazla 15 milyon Euro"
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Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "Nwakaeme'ye en fazla 1.5 milyon Euro"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin merakla beklenen sözleşme durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Nwakaemeye en fazla 1.5 milyon Euro
Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 13 gol atarken, 10 da asist kaydetti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların merakla beklediği Nwakaeme’nin sözleşme durumuyla ilgili Yeni Şafak Gazetesi'ne konuştu.

Ağaoğlu, “Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısından baktığımız zaman, yaşı itibarıyla belki de futbol kariyerinde gerçekleştirebileceği son ya da sondan bir önceki sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan, hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu; o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Taviz vermeyiz"

Ağaoğlu, ekonomik durumlara da dikkat çekerek, transferde taviz vermeyeceklerini söyledi. Trabzonspor Başkanı, “Geldiğimiz zaman 3 puan karşılığı aldığımız para 800 bin Euro idi. Artık 150 bin Euro’ya falan düştü. Kulüplerin gelirlerinde ciddi düşüş söz konusu. Gelirlerin azaldığı bir yerde biz 1.5 milyon Euro sınırını tutturmakta dahi zorlanıyoruz. Biraz maaşları gününde ödeyen kulüp olarak dışarıdan ‘Bunlarda para çok’ diye algılanabilir. Para çok değil, var olan parayı disiplinli kullanıyor Trabzonspor. Bu durumdan taviz verdiğimiz taktirde bu kez ileriye dönük içinden çıkılamayacak duruma gelirsiniz. Bütün o 4-5 yılda çektiğiniz acılar, sancılar, sıkıntılar bunlarda silinir gbi gider hiçbir anlam ifade etmez” dedi.

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