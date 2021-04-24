Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 5 maçlık beraberlik serisini sonlandırdı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Neşemiz yerine geldi"
- Galibiyet, neşemizi yerine getirdi. Enteresan alışkanlıklarımız var. Onu kırdık bugün."
"Anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var"
- "Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Hedefimiz hazırlık kampına kadar transferleri halletmek. Temaslarımızın sürdüğü yine 2-3 oyuncu daha var."
"Oyuncularımıza gelen teklifler var"
- "Menajerler vasıtasıyla gelen teklifler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, sonra satacaklarımıza bakarız diye bir düşüncemiz var."
- "Abdulkadir Parmak'ın cezası, Galatasaray maçından sonraki disiplinsiz davranışlarından dolayı verilmiş bir ceza."