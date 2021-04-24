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Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-3 oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 5 maçlık beraberlik serisini sonlandırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Neşemiz yerine geldi"

  • Galibiyet, neşemizi yerine getirdi. Enteresan alışkanlıklarımız var. Onu kırdık bugün."

"Anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var"

  • "Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Hedefimiz hazırlık kampına kadar transferleri halletmek. Temaslarımızın sürdüğü yine 2-3 oyuncu daha var."

"Oyuncularımıza gelen teklifler var"

  • "Menajerler vasıtasıyla gelen teklifler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, sonra satacaklarımıza bakarız diye bir düşüncemiz var."
Parmak konusu
  • "Abdulkadir Parmak'ın cezası, Galatasaray maçından sonraki disiplinsiz davranışlarından dolayı verilmiş bir ceza."

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