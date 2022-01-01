Ahmet Ağaoğlu: Başarımızın sebebi ekip çalışması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı mesajda, 2022 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Gerek futbol, gerek sağlık, gerekse dünya üzerinde hedefine ve başarıya ulaşan tüm sektörlerde doğru insanlardan kurulu büyük bir ekip çalışması olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, “Bugün Trabzonspor’un gelmiş olduğu nokta, sportif, ekonomik ve kurumsal olarak edinmiş olduğu başarılar işte bu ekip çalışmasının bir ürünüdür. Bizim iyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir yönetim kurulumuz var. İyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir teknik heyetimiz var. İyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir futbolcu kadromuz var. İyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir camiamız var” dedi.

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Umut tükenmeyecek

Ağaoğlu, dünyada umudun hiç tükenmeyeceğinin altını çizerek, “Bu yıl, önceki yıldan farklı olarak pandeminin etkilerinin azaldığı, daha çok umutlandığımız bir yıl oldu. Başta futbol sektörü olmak üzere, hayatın geri kalanı bir nebze olsun normalleşti. Bu sürecin baş aktörlerinden doktorlarımız, bilim insanlarımız ve sağlık çalışanlarımız ise dünya tarihine geçecek bir özveriyle pandeminin sona ermesi için büyük gayret gösterdiler. Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın dört bir yanında bilim insanları pandemiyi sona erdirecek aşıyı bulmak ve insanlara uygulamak için var gücüyle çalıştılar. Umuyor ve diliyorum ki 2022 yılı koronavirüsten tamamen arındığımız, eskisi gibi güldüğümüz, sevindiğimiz ve birbirimize sarıldığımız bir yıl olur.”

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