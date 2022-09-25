Ahmet Ağaoğlu: Başarıya aç bir takımız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Geçen sezonu şampiyon kapatıp tarihi bir başarıya imza attık. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte hareket ederek hedeflediğimiz tüm başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Takıma güvendiğini belirten Ağaoğlu, "Hem futbolculuk yetenekleri hem de karakterleri üst düzeyde isimlerden kurulu bir takımımız var. Taraftarlar ve camia kadar onlar da yenilgiyi, başarısızlığı kabul etmeyen karaktere sahipler. Takımda başarıya doymuşluk gibi bir durum da söz konusu değil. Hala başarıya açız. Yine şampiyonluğun en büyük adayıyız" ifadelerini kullandı.

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"Avcı felsefesi olan bir hoca"

En büyük artılarından birinin de teknik direktör Abdullah Avcı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Avcı, modern futbolu yakından takip ediyor. Futbol felsefesi olan bir teknik adam. Camia olarak kenetlendiğimizde yapamayacağımız iş yok" dedi.

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