Ahmet Ağaoğlu: Basel maçı gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Gönderilen ilk yardımlar 30-32 saat sonra zor Kahramanmaraş'a vardı. Tır sıkıntısı yaşandığı için takım otobüsümüzü yardım malzemesiyle doldurup bölgeye gönderdik. Çok kontrolsüz bir yardım malzemesi yığılması söz konusu. İnsanlar elinden geleni yapmak istiyor ama AFAD'ın ihtiyaç duyduğu malzemelere yönelirsek yardımlar daha faydalı olacak. Bu acı çok büyük bir acı. Depremler kayıt altına alındığından beri yeryüzündeki 3. büyük deprem." dedi.

Konferans Ligi'nde oynanacak Basel maçı için UEFA ile görüştüklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Takımın psikolojisi bizimkinden farklı değil. Ülkede futbol ara versek de UEFA kupalarında maçlar devam ediyor. Bize kentin durumunu sordular ve biz de herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledik. Dolayısıyla bu maç oynanacak." şeklinde konuştu.

Tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını söyleyen Ağaoğlu, "Basel maçında elde edilecek gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Aynı hassasiyeti deplasmanda oynayacağımız maçta Basel'den bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Almanya'da büyük bir takımla 50.000 kişilik statta yapılacak maçın gelirinin tamamını depremzedelere bağışlanması yönünde planımız var" açıklamasını yaptı.

''Bugünler geçecek''

Karadeniz ekibi, yıkılan bir binanın enkazına sıkışmış, arama kurtarma ekiplerinin yardımını bekleyen bir vatandaşın videosunu paylaştı. Depremzede, kendisini bulan ekiplere Trabzonsporlu olduğunu ve buradan çıktığında çay içeceğini söyledi. Bordo-Mavililer bu videoyu paylaşarak, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" notunu ekledi.







