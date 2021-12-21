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Ahmet Ağaoğlu: "Bugünleri geçen yıldan planladık"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu yılın planlamasını geçen şubat ayında yaptıklarını belirterek, “Sezon başladığında Trabzonspor tam kadroyla transferlerini bitirerek hazırdı” dedi. Şampiyonluğu temenni eden Ağaoğlu, “Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’ı yaşadıkları türbülansa rağmen yarışın içinde görüyorum” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Bugünleri geçen yıldan planladık
Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu yılın planını şubat ayında yaptık” dedi. Haberglobal’e açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray’ı yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Temennimiz şampiyonluk ama önümüzde 21 maç daha var. Son düdük çalmadan hiçbir şey belli olmaz. İyi bir başlangıç yaptık sadece. İkinci yarı çok zorlu ve çetin geçecek. Küme düşme mücadeleleri de olacak. Avrupa kupaları için mücadele edecekler var, şampiyonluk mücadelesi var. Maç kazanınca para da kazanıyorsunuz” dedi.

"Hocamız en iyilerden biri"

Bu yılın planlamasını şubat ayında yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “Gidecek oyuncuların tamamı belliydi. Sözleşmesi bitecek oyuncular da vardı. Hocanın da tespit ettiği iskeleti koruyarak takviyeler yaptık. Sezon başladığında Trabzonspor tam kadroyla transferlerini bitirerek hazırdı. Türkiye’nin en iyi hocalarından biri Abdullah Avcı hoca ile çalışıyoruz. Kendisi son derece sistemli çalışıyor ve teknolojiyi çok iyi kullanan çok iyi bir ekibi var. Trabzonspor’un iyi başlangıç yapmasının en önemli faktörü takım içindeki uyum, uyguladığımız ücret politikası da öyle. 1,5 milyon Euro’yu tavan ücret olarak belirledik. 50 milyon Euro’ya yakın oyuncu satışı yaptık. Finansal olarak kulübü iyi duruma getirdik” diye konuştu.

"İki oyuncuyla görüşüyoruz"

Ağaoğlu, ara transfer konusunda “Mevki ismi vermeyeyim ama 2 oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Hedefleri doğrultusunda her oyuncunun gidişine sıcak baktıklarını belirten Trabzonspor Başkanı, “Uğurcan’a transfer sezonun bitimine 5 gün kala geldi. Olmadı tabii ki. Zamanında Abdülkadir Ömür’ü 23 milyon Euro’ya satmayan adamım ben. Hedefleri olan takımsınız. Geldiğimizde 3 yıl istemiştik. 3 yılın sonunda yarışın içindeyiz. Visca’yı hocaya sormam lazım. Finansal olarak önemli. Nwakaeme ile en iyi şekilde işi sonuçlandıracağım” ifadelerini kullandı.

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"Sistemin aksayan yönleri var"

Ahmet Ağaoğlu, hakemlerle ilgili konuşmama kararıyla ilgili, “Medya gücü kuvvetli takımların sesi daha gür çıkıyor. Anadolu takımları en çok sıkıntıyı çekenler. Bir yerde adaletsizlik varsa bundan nemalananlar da vardır. Hakem kararlarıyla ilgili olarak sıkıntıları tespit ederek TFF’ye sunduk. Kulüpler Birliği’nde ‘sürecin sağlıklı ilerlemesi için eğer mümkünse devre arasına kadar konuşmayalım’ dendi. Bu bir prensip karardır” diye konuştu.

Sistemin aksayan yönlerinin olduğunu belirten Ağaoğlu, “VAR, futbola kesinlikle iyi geldi ama biz sahada görev yapan hakemlerin, VAR’da görev yapmaması önerisini sunduk” dedi.

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