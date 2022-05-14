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Ahmet Ağaoğlu: Ezber bozduk gerisi gelecek

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen görkemli törenle aldı. Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ezber bozduk, gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Ezber bozduk gerisi gelecek
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor, Medical Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak, "Ezber bozduk, gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • "Bu coğrafya çok uymayan bir söz söylemiştik. 3 sene sabredin 4 sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Şimdi bu takımı ayakta alkışlayın. Bu kulübün arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek için ne başka takımlara ne başka kurumlara sataştık. Yanlışlar bizim hatalar bizimdi. Sizlerden aldığımız güçlü bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Karakterimizle yan yana olduk ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu kupayı kaldırmamızı bekleyen içlerindeki ateş hiç dinmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk için küllerinden doğdular dediler. Küllerimizden doğmadık. Ezberi bozduk gerisi gelecek."

Trabzonspor kupasına kavuştu
SPOR
Trabzonspor kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

​Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
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