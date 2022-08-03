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Ahmet Ağaoğlu: Geleceğe yürüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili camianın 55. kuruluş yıl dönümüyle ilgili, “Bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Karadeniz Fırtınası’nın 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Geleceğe yürüyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 55. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, “Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu; çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu. 2 Ağustos 1967… Büyük inatlarla, özveriyle, esnafından yöneticisine şehrin güzide insanlarının bin bir emeği ile dünyaya geldi. Biz, biricik kulübümüz için emeğin, mücadelenin ve inadın takımı derken her zaman geçmişe de atıfta bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğe yürüyoruz

Trabzonspor’un kurulduktan 7 yıl sonra 1. Lig’e çıktığını ve 2 yıl sonra Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardığını söyleyen Ağaoğlu, “8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası. Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette. Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz Fırtınası’nın 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor; aynı zamanda, Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yol almaya devam
  • Ağaoğlu sözlerini, “Örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz. Trabzonspor Başkanı olarak duruşuyla, karakteriyle, tutkusuyla fark yaratan bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Trabzonsporumuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun diyor, Yönetim Kurulumuz adına siz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye tamamladı.

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