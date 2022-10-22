Ahmet Ağaoğlu: Her kulvarda iddialıyız

Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde iddialı konumda bulunan Trabzonspor, her iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam etmekte kararlı.

Teknik heyet ve futbolcuların bulundukları konumun bilincinde olduğunu belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, önemli bir döneme girdiklerini ve bu dönemi kayıpsız kapatarak mücadele ettikleri bütün kulvarlarda yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Hedef büyük

Yeni bir ekip oluşturmalarına ve sakatlara rağmen istikrarlı bir görüntü sergilediklerini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’de bugün oynanacak Sivasspor maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Ağaoğlu, “Yoğun maç trafiğimize rağmen, dirençli ve sonuç odaklı bir ekibimiz var. Avrupa Ligi veya Süper Lig ile ilgili bir önceliğimiz yok. Her iki kulvarda da iddialıyız ve her ikisi de önceliğimiz. Bunun yanında Türkiye Kupası da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası camiamız, Avrupa da ülkemiz için büyük önem taşıyor. Şu andaki önceliğimiz Sivasspor karşılaşması. Bu karşılaşmayı kazanarak diğer maçlara moralli hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

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