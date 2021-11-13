Spor Ahmet Ağaoğlu "Herkesin beğenisini topluyoruz"
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Ahmet Ağaoğlu: "Herkesin beğenisini topluyoruz"

Lig lideri Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, yenilgisiz ve lider olmalarının kendilerini mutlu ettiğini fakat bunun kendilerine rakipleri küçük görme gibi bir hak vermediğini belirtti. Ağaoğlu, “Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan bir takım var ortada” ifadelerini kullandı.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Herkesin beğenisini topluyoruz
Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig’in yenilgisiz lideri Trabzonspor, Beşiktaş galibiyeti ile hem rakipleri ile arasındaki puan farkını açtı, hem de milli araya moralli girdi. Fırtına, henüz ligin 12. haftası geride kalmışken, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray’a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye ise 10’ar puan fark attı.

Bordo-mavili takımın taraflı tarafsız her kesimin beğenisini topladığını belirten kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Gerek oluşturduğumuz kadronun kalitesi, gerekse oynanan futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan bir takım var. 12 haftayı geride bıraktık, milli aradan sonra yine zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Bu maçlar geride kalan maçlardan çok da kolay olmayacak. Her maçı aynı ciddiyet ile oynamalıyız” dedi.

"Bu sportif bir yarış"

Her rakibe aynı gözle baktıklarını ve saygı duyduklarını belirten Başkan Ağaoğlu, saha içinde sadece sportif bir rekabetin olduğunu fakat saha dışında her zaman dostluğun hakim olduğunu belirterek, “Ezeli rekabet, ebedi dostluk diye bir söz var. Bu anlamlı söz havada kalmamalı. Biz bütün kulüplerimize saygı ve sevgi ile yaklaşıyoruz. Takımımızın bulunduğu konum bize kimseyi küçümsemek veya aşağılamak hakkı vermez. Bu sportif bir yarıştır, dünya döndükçe de böyle olacaktır” ifadelerini kullandı.

  • Bordo-mavili takım, milli ara dönüşünde, Süper Lig’in 13. haftasında evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Trabzonspor’un hedefi, devre arasına kadar kalan haftaları kayıpsız geçmek.

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