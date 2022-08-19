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Ahmet Ağaoğlu: Kopenhag Akyazı'dan çıkamaz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Kopenhag ile oynanacak karşılaşma için iddialı konuşarak, “Bu takım ve bu camia Devler Ligi’nde olmayı fazlasıyla hak ediyor” dedi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Kopenhag Akyazıdan çıkamaz
Ahmet Ağaoğlu

Şampiyonlar Ligi play-off ilk karşılaşmasında Danimarka’nın Kopenhag takımına 2-1 mağlup olan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, rövanşı kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacaklarına inandıklarını söyledi.

Ağaoğlu, ilk maçta rakipleri kadar mücadele ettiklerini, pozisyonlar da bulmalarına rağmen bunları şanssız bir şekilde kullanamadıklarını belirterek, “İlk maç geride kaldı. Bu maçı unuttuk, şimdi rövanşı düşünüyoruz ve rövanşı kazanarak Devler Ligi’nde gruplara kalacağız. Akyazı’da yeni bir tarih yazmak istiyoruz” diye konuştu.

"Telafisi olmayan maç"

Son yıllarda Türkiye’de en fazla ilgi duyulan ve beğeniyle takip edilen takımın Trabzonspor olduğuna da dikkat çeken Ağaoğlu, “Ligi yok sayamayız fakat şu bir gerçek ki Süper Lig’in telafi var fakat Kopenhag maçının telafisi yok. Bu nedenle önceliğimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktır. Trabzonspor camiası ve takımı gruplara kalmayı fazlası ile hak ediyor. Sadece Trabzonspor’un değil, ülkenin böyle bir başarıya ihtiyacı var. Avrupa’yı hiçbir zaman ikinci planda tutamayız. Gerek ekonomik gerekse de prestij için oralarda olmak zorundayız” dedi.

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