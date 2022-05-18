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Ahmet Ağaoğlu: "Sabrettik kazandık"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk için yaptığı değerlendirmede, “Göreve geldiğimizde taraftarlarımıza, ‘3 yıl sabredin, 4 yıl sonra ayakta alkışlayacaksınız’ demiştik. O sabrın karşılığını aldık. Omuz omuza, yan yana durarak başarıyı yakaladık” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Sabrettik kazandık
Ağaoğlu kupa töreninde sahneye "Biz Dar Sokaklarında" marşıyla çıktı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu samimi açıklamalar yaptı.

Şampiyonlukta en büyük payın taraftarlara ait olduğunu belirten Ağaoğlu, “4 yıl önce göreve geldiğimizde taraftarlarımızdan sabır istemiştik. ‘3 yıl sabredin, 4 yıl sonra ayakta alkışlayacaksınız’ demiştik. O sabrın karşılığını aldık. İyi günümüzde, kötü günümüzde, hatta en kötü günümüzde bile taraftarımız arkamızda en büyük güç oldu” dedi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, “Hiçbir zaman yanlışlarımızın, hatalarımızın üstünü örtmedik. Faturasını başka kişilere, kurumlara, takımlara yöneltmedik. Yanlışlardan dönmesini bildik. Bugün eğer bu noktaya geldiysek topyekün, hep birlikte verilmiş olan mücadele ve özellikle işlerin ters gittiği süreç içerisinde omuz omuza, yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak bu noktaya geldik. Kentte 7’den 70’e herkes büyük bir coşku ve sabırla bugünleri bekledi. Daha önce de söyledim. Bizim için ‘küllerinden doğdu’ dediler. Yine tekrarlıyorum, küllerimizden doğmuş halimiz buysa kor ateş gibi yanan halimizi düşünün bir de. O ateş yıllarca sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar, bu tabloyu yaşattı. Bugünkü başarı bir ekip işi, bir takım çalışması. Herkesin iyi niyetle çalışması sonucu bu başarıyı yakaladık” ifadelerini kullandı.

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