Ahmet Ağaoğlu: Sakın böyle bir şey yapmayın

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarının son haftasındaki bu maç, 0-0 eşitlikle sona erdi. Mücadele sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"46 puan, iyi bir puan"

"Koca bir ilk yarıyı bitirdik. Hedeflediğimiz yerde değil ama hedeflediğimize yakın bir yerde bitirdik. Şanssız sakatlıklar.... Gervinho ve Edgar'ın çaprazları, Nwakaeme'nin 6 maç kaybetmesi, Perez'in, Bakasetas'ın Abdülkadir'in sakatlığı... Bunlar üst üste koyunca büyük problemler ama geniş kadro planlamasının ve hocanın planladığı şekilde oyun sistemi ve kadroyu başarılı bir şekilde sahaya yansıtması önemli. 46 puan iyi bir puan."

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"Yolumuz uzun, yükümüz ağır"

"Genel değerlendirme yapacak olursak çok güzel bir maç oldu. Bir ara Bundesliga maçı tadında bir maç seyreder gibi hissettim kendimi. Direkten dönen iki topumuz var, inşallah bu alışkanlık haline gelmez. Karşı karşıya kaçan pozisyonlar var. Ama oyun geneline baktığımızda karakteristik oyun özelliğini sahaya yansıtan bir Trabzonspor vardı. Skordan bağımsız konuşursak oyunda kazandık. İlk yarıyla ilgili konuşursak hocamızı, oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik etmekten başka bir şey bulamıyorum. Buraya çizgiyi çekiyoruz, Malatya maçıyla beraber lig Trabzonspor için yeniden başlıyor. Bu puan kayıplarının olası olduğunu çok önceden ifade etmiştim. Bunlar yaşanabiliyor. Eksiklerimizi de tamamlayarak ligin ikinci yarısında mevcut çizgimizi devam ettirerek yolun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır."

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"Aynı senaryoyu raftan indirip önümüze koymaya çalışıyorlarsa şunu söylüyorum; sakın ha!"

"Kulüpler Birliği'nde 16 kulüp başkanı olarak biz ligin ilk yarısının sonuna kadar prensipte konuşmama kararı almıştık. Ligin ilk yarısının son düdüğü çaldığına göre... Ortalıkta dolaşan söylentilerden yaratılan algı üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip tozunu alarak bizim önümüze koymaya çalışıyorlarsa şunu söylüyorum, sakın ha! Sakın ha, sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Hakemlere her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşin o topuna hiç girmemeye gayret ediyoruz. Eğitim anlamında Kulüpler Birliği, TFF'ye ve MHK'ye tam destek veriyor. Eğer eğitim anlamında farklı şeylere ihtiyaç varsa bunu zaten olmayan, hatta Anadolu kulüplerinin hiç olmayan bütçesinden biz karşılıyoruz. Bırakın dört büyük kulübü, Anadolu kulüplerinin böyle bir fedakarlığa girdiği yerde, Anadolu kulüplerinin çok canı yandığı yerde ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. 2019-20'nin malum senaryolarını raftan indirip tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa... Bir kez daha söylüyorum; sakın ha! Böyle bir şeye teşebbüs edilmesin."

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"Transfer limiti 5-6 milyon euro"

"Trabzonspor adına hedeflerin doğrultusunda bir ilk yarı bitirdik. Oyuncularımıza hocamıza teknik heyete, çalışanlara herkese teşekkür ediyoruz. Bugün geldiğimiz nokta planlı bir çalışmanın örneğidir. Şuan seyrettiğimi Trabzonspor’un planlamasını geçen yıl şubat ayında yaptık. Transferlerimizi hocamızın istediği düşündüğü şekilde yaptık ve kampa başladık. Hocamız Türkiye’nin takdir ettiği teknolojiyi bu işin psikolojisini çok iyi bilen Trabzon’u bilen biri. Savunma güvenliğini ön plana alan bir oyun sistemi benimsedi ve bunu herkese kabul ettirdi. Biz çok önceden devre arası transfer çalışmasının da planlamasını yaptık. Trabzonspor’da sistem aşağıdan yukarıya doğru işliyor. İzlemeden geliyor, hocamız söylüyor, 3-4 isim içerisinden maliyeti durumuna göre transfer yapıyoruz. Biz transferi kamuoyundan transferi ne kadar gizlersek o kadar kar ediyoruz. Kadrodaki oyunculara resmi teklif yok. Yurt içi ve yurt dışından beni veya Ertuğrul beyi arayarak düşüncemizi soran kulüpler var. Bizim zaten an itibariyle öyle bir tasarrufumuz olamaz. Takımın hakimiyeti hocamızdadır. Bizim transferde limitimiz 5-6 Milyon Euro civarında. Bu kasamızda olduğu anlamına gelmiyor. Bu sezon sonuna kadar böyle bir limitimiz var. O limitin olması kasada öyle bir para olduğu anlamına gelmez. Her zamanki gibi planlı ve kontrollü olacağız. Hocamız da sağ olsun bu anlamda bize çok yardımcı oluyor."

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