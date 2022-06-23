Ahmet Ağaoğlu: Şartlar uyarsa herkesi alırız

Trabzonspor, transfer perdesinin açılmasıyla gaza bakarak peş peşe açıklamalar yaptı. Bordom avililer, geçen sezon sonunda olduğu gibi yine erken hamleleriyle öne çıktı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Önceden belirlediğimiz isim var"

Ağaoğlu, “Teknik direktörümüz ve teknik heyetimizle sürekli temas halindeyiz. Çok önceden belirlenen listeler, temasa geçilen isimler söz konusu. Ama ‘Sezon bitti, hadi kimi alacağız’ diye bir durum söz konusu değil. Hocamızın sahada oynatmak istediği oyuna uygun olarak önceden belirlenen isimler üzerinden yürüyor çalışmalarımız” dedi.

"Kalite arttıkça maliyet artıyor"

Yeni sezon öncesi yeni transferler yapılıp yapılmayacağı ile ilgili olarak da görüşlerini dile getiren Ağaoğlu, “İsimler üzerinden gitmek benim tarzım değil. Ancak hocamızın istediği mevkiler yönünde çalışmalar sadece bugün değil her zaman yürütülüyor. Transfer konusunda oyuncunun kalitesi kadar maliyeti de önemli. Tabii ki kalite arttıkça maliyet de artıyor. Ancak mali sorumluluklarımızın da farkındayız. Hocamızın listesinde yer alan ve şartları bize uyan her ismi transfer edebiliriz. Çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu

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