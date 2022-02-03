Ahmet Ağaoğlu: "Sezon sonu vuslat olsun"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 193’üncü sayısında yer alan yazısında, Süper Lig’in zirvesindeki A takımın başarısının birkaç nedenden dolayı sıradan olmadığını belirterek, "Her şeyden önce spor kamuoyunda halen pek çok kişinin skor tabelasında veya puan durumunda rakamlardan ibaret gördüğü şey, bizim yaklaşık dört yıllık çabamızın meyvesidir" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin Trabzonspor'unu beraber inşa edeceğiz"

"Bu sezonun lider takımını kucakladığımız gibi, geleceğin Trabzonspor'unu beraber inşa edeceğiz. Bu sezonun başarısını sıra dışı kılan diğer unsur, en güzel "kucaklaşma" ile ifade edilebilir. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı"

"Çalışmaya devam edeceğiz"

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"Sonrasında da tabir yerindeyse oyun disiplininden kopmadan hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak."

"Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak"

"Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı, sezon sonu vuslat olsun. Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak."