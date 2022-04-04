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Spor Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığıyla ilgili konuştu "Haberimiz yoktu"
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Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığıyla ilgili konuştu: "Haberimiz yoktu"

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını değerlendirdi. Ağaoğlu, hakkında çıkan 'aday olacak' iddialarına da cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığıyla ilgili konuştu: Haberimiz yoktu
Ahmet Ağaoğlu - Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrasında acil bir şekilde toplanan Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı sona erdi.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili şöyle konuştu;

  • "İstifadan haberimiz yoktu. Toplantı başladığında tuhaf bir durum olduğunu anladım"
  • "Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Anladığımız kadarıyla 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek."
  • "Türk futbol dünyası içerisinde Allah'ın bahşedeceği en güzel yerdeyim. Trabzonspor'un başkanlığını yapıyorum. Farklı bir mevki peşinde değilim."
  • "Şöyle bir şey var ki Nihat Özdemir gerçekten yorulmuş. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve 'Servet bey devam edecek' diye konuştu."
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