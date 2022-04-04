Ahmet Ağaoğlu TFF başkanlığıyla ilgili konuştu: "Haberimiz yoktu"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrasında acil bir şekilde toplanan Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı sona erdi.
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili şöyle konuştu;
- "İstifadan haberimiz yoktu. Toplantı başladığında tuhaf bir durum olduğunu anladım"
- "Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Anladığımız kadarıyla 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek."
- "Türk futbol dünyası içerisinde Allah'ın bahşedeceği en güzel yerdeyim. Trabzonspor'un başkanlığını yapıyorum. Farklı bir mevki peşinde değilim."
- "Şöyle bir şey var ki Nihat Özdemir gerçekten yorulmuş. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve 'Servet bey devam edecek' diye konuştu."
🚨 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adı geçen 4 isim 🔻
🗯 Sence görevi hangi isim almalı? pic.twitter.com/8CxTw2qoJk
🚨 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adı geçen 4 isim 🔻