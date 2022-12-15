Spor Ahmet Ağaoğlu "Ekonomik istikrar için büyük çaba gösteriyoruz"
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Ahmet Ağaoğlu: "Ekonomik istikrar için büyük çaba gösteriyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportif alandaki başarı kadar kulüp ekonomisinin de istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için ciddi anlamda çaba gösterdiklerini söyledi. Trabzonspor dergisine konuşan Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor dört kulvarda yarışın içinde
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin yeni sayısına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: "Dört kulvarda yarışın içinde"

Başkan Ağaoğlu, "Sportif alanda, Avrupa’da şampiyonlar ve UEFA Ligi’nden elenmemize rağmen Konfederasyon Kupası’nda play-off oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü durumda Trabzonspor önündeki Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Kupası’nı elde etmek için dört kulvarda yarışın içinde bulunmaktadır. Tüm kulvarlarda da hedefimizin zirvede yer almak olduğunu ifade etmeme gerek olmadığına inanıyorum, çünkü Trabzonspor için hedef her daim zirvede yer almaktır. Ancak bu yarışta hiç şüphesiz ki taraftarlarımızın tribünleri doldurarak yapacakları maddi ve manevi katkı çok ama çok önemlidir" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, 2018'in Nisan ayından bu yana Trabzonspor'da başkanlık görevini sürdürüyor.
Ahmet Ağaoğlu, 2018'in Nisan ayından bu yana Trabzonspor'da başkanlık görevini sürdürüyor.

"Şüphe duymayınız"

Ağaoğlu cümlelerine, "Tribünleri dolan, deplasmanlarda da taraftarlarını, ’Bize her yer Trabzon’ sloganın gereğini yerine getirir halde her maça yanında gören futbolcularımız kadar yöneticilerimizin de görevlerini daha büyük bir şevkle yapacaklarından emin olabilirsiniz. Yönetim olarak, Trabzonspor’un tarihten gelen misyonunda verdiği yükümlülükle, zaman ve mekan tanımaksızın hedefi zirve olan başarının peşinden koşmak için birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizden şüphe duymayınız" diye sürdürdü.

"Tribünleri doldurmak yetmez"

Futbol kulüplerinin özellikle pandemi sürecinde sonra gelirlerde büyük bir gerileme yaşandığı belirten Ağaoğlu, "Bu bilinen bir gerçektir. Sadece naklen yayın gelirlerinden yaşanan gerileme, kulüplerin kasası için bu acı gerçeği anlatmak için yeterli olacaktır. Bu süreci asgari hasar ile atlatabilmenin çabasına herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyoruz. İşte bunun için tribünlerimizi tamamen dolu görmek istiyoruz. Doldurmak yetmez taraftarlarımızın zirveyi elde etme yolunda futbolcularımıza hiç susmayarak ateşleyici tezahürat ile destek olmasını da bekliyoruz. Bu destek ile gelecek başarı, elde edilecekler, aynı zamanda Trabzonspor’un ekonomik kazanımlarını da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

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