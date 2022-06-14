Ahmet Ağaoğlu uyardı: "Futbola vakit kaybettirmeyin"

Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) olağanüstü genel kurulu öncesinde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, endişelerini dile getirdi.

Başkan Nihat Özdemir’in istifasından sonra alınan olağanüstü genel kurulun zamanlamasıyla ilgili de endişeli olan Ağaoğlu, çözümlenmemiş üç ana konunun bir an önce çözümlenerek kulüplerin yaşadığı belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bu sorunların aslında seçime gitmeden önce çözümlenmesi gerektiğine de vurgu yapan başkan Ağaoğlu, “TFF’den beklentim seçime gidilmeden önce şu yabancı oyuncu kuralının bir sene daha 8+3 olarak uzatılmasıydı. Şu anda bir yönetim var, neticede federasyon başsız ve yönetimsiz değil. Eğer naklen yayın ihalesini iptal ediyorlarsa bir an önce edip mevcut yayıncı ile kulüplerin talepleri doğrultusunda sözleşmeyi 1 ya da 2 yıl uzatarak seçime gidilmeliydi” dedi.

REKLAM

"Hazır planları olmalı"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüplerin elleri kolları bağlı beklediklerine de dikkat çekti. Ağaoğlu, “Bu süreç uzadıkça yayıncının da aleyhine işliyor. Yayıncı da reklamını yapacak tanıtımını yapacak dekoderini satacak. Ağustos ayında başlayacak ligin dekoderlerinin satılması ve finansal olarak planlanmasının en geç nisan-mayıs ayında yapılması lazımdı. Bunda çok geciktik. Benim federasyondan beklentim bu. İleriye dönük olarak zaten 1 yıllık göreve gelecek bir yönetim olacak. 1 yıllık süreç içerisinde bu yapının içerisinde olmayan ve sorunların çözümüne yönelik planı programı olmayan bir yönetimin federasyona gelmesi Türk futboluna 1 yıl daha zaman kaybettirir. Yönetime niyetli olan insanların bir kere sorunların tamamen bilincinde olması yetmiyor, ivedilikle gelir gelmez problemleri çözebilecek bir planının olması gerekiyor. O birikiminiz, tecrübeniz yoksa o gücünüz yoksa Türk futboluna bir sene daha vakit kaybettirmeyin diye ben bunu bir iki platformda dile getirdim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

SPOR Ali Sürmen açıkladı: "Mustafa Hacıkerimoğlu TFF yönetimine önerilmiştir"