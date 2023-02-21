Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Ahmet Ağaoğlu: "Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geliri depremzedelere bağışlanan Trabzonspor-Basel maçında futbol ailesinin bir araya gelmesiyle ilgili, "Çağırımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi. 

13:09 . 21/02/2023 Salı
DHA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, müsabaka ve hatıra bilet satışları dahil toplam 6 milyon 196 bin 547 TL elde edilen Trabzonspor-Basel maçında futbol camiasının depremzedeler için gösterdiği dayanışmayla ilgili teşekkür mesajı yayınladı.


Futbol ailesine seslenen Başkan Ağaoğlu mesajında, “Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketi sonrası UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığımız ve tüm gelirini AFAD’a bağışladığımız Basel maçına milletçe gösterdiğimiz hassasiyet, birlik ve beraberlik içimizi bir nebze de olsa ısıtmıştır. Olumsuz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen, bilet alan, depremzedelerimize aktaracağımız geliri arttırmak için hatıra biletlere ilgi gösteren ülkedeki tüm sporseverlere, çağırımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
Ahmet Ağaoğlu: "Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz"
ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu
Hatayspor Kulübü acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
AK Parti'nin "Cemre Hareketi" deprem bölgesinde 14 günde 300 bin poşet çöp topladı
Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım desteği verilecek: İşte depremzedelere yapılacak yardımlar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.