Spor Ahmet Ağaoğlu "Yolumuza ciddiyetle devam edeceğiz"
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Ağaoğlu: "Yolumuza ciddiyetle devam edeceğiz"

Süper Lig’de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor’da, ligde kalan 13 hafta yeni bir dönem olarak adlandırıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, matematiksel olarak şampiyonluk kesinleşmeden bu söylemi gündemden kaldırdı.

Abone Ol Google News
Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Yolumuza ciddiyetle devam edeceğiz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor galibiyetleriyle yeni bir seri yakalayan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, camianın coşkusuna rağmen yönetim kurulu ve teknik heyet temkinli davranmaya devam ediyor. Son oynanan Konyaspor maçını kazanarak puanını 60 yapan ve aynı zamanda en yakın takipçisi olan rakibiyle arasındaki puan farkını 12’ye çıkaran bordo-mavili takım bundan sonra oynayacağı karşılaşmalara yeni bir periyot olarak bakıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, her maçı kendi içinde yaşadıklarını ve maç maç ilerlediklerini söylerken, başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun matematiksel olarak kesinleşmesine kadar bu söylemden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

  • 22 Mayıs'ta farklı şeyler konuşuruz
  • Camianın coşkusunu iyi anladıklarını ve saygı duyduklarını belirten ve şampiyonluk söylemleri için çok erken olduğunun altını çizen Başkan Ağaoğlu, “Önümüzde bir Alanyaspor maçı var. Lig sürüyor. Arkadan gelen takımların şansı da devam ediyor. 25 hafta oynadık ve 13 hafta kaldı. Ortada 39 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl geldiysek aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Maç maç yolumuza devam edeceğiz. 22 Mayıs geldiğinde ipi göğüslersek o zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Camia kenetlendi, sezon başından beri bizi sürekli destekleyen ve inancını hiç kaybetmeyen bir taraftar kitlemiz var. Bu güvene ve desteğe karşılık vermek için daha çok çalışacağız” dedi.

Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"
SPOR
Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"


Trafikte gören durduruyor

Trafikte gören durduruyor

110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi.
Son başvuru tarihi 15 Haziran

Son başvuru tarihi 15 Haziran

​Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı.
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Yüzde 15 düştü

İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı.

​Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap.

​İŞKUR acil ilan yayımladı: Başvuru yapmak oldukça kolay.

​Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

​Koparmanın cezası 109 bin 593 TL.

​Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da trafiği durduran zincirleme kaza.

​Faturalar kademeli tarifeyle düşecek.

​CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı barbarlığı böyle savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.