Ahmet Ağaoğlu: "Yolumuza ciddiyetle devam edeceğiz"

Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor galibiyetleriyle yeni bir seri yakalayan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, camianın coşkusuna rağmen yönetim kurulu ve teknik heyet temkinli davranmaya devam ediyor. Son oynanan Konyaspor maçını kazanarak puanını 60 yapan ve aynı zamanda en yakın takipçisi olan rakibiyle arasındaki puan farkını 12’ye çıkaran bordo-mavili takım bundan sonra oynayacağı karşılaşmalara yeni bir periyot olarak bakıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, her maçı kendi içinde yaşadıklarını ve maç maç ilerlediklerini söylerken, başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun matematiksel olarak kesinleşmesine kadar bu söylemden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

22 Mayıs'ta farklı şeyler konuşuruz

Camianın coşkusunu iyi anladıklarını ve saygı duyduklarını belirten ve şampiyonluk söylemleri için çok erken olduğunun altını çizen Başkan Ağaoğlu, “Önümüzde bir Alanyaspor maçı var. Lig sürüyor. Arkadan gelen takımların şansı da devam ediyor. 25 hafta oynadık ve 13 hafta kaldı. Ortada 39 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl geldiysek aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Maç maç yolumuza devam edeceğiz. 22 Mayıs geldiğinde ipi göğüslersek o zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Camia kenetlendi, sezon başından beri bizi sürekli destekleyen ve inancını hiç kaybetmeyen bir taraftar kitlemiz var. Bu güvene ve desteğe karşılık vermek için daha çok çalışacağız” dedi.

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